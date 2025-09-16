Скидки
Усэйн Болт — об общении с детьми: провожу с ними время, пока не начинают раздражать

Усэйн Болт — об общении с детьми: провожу с ними время, пока не начинают раздражать
Комментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике легендарный ямаец Усэйн Болт рассказал, как проводит свой обычный день после завершения карьеры.

«Обычно я просыпаюсь как раз к тому времени, чтобы проводить детей в школу, а потом всё зависит от того, какие планы. Если мне нечего делать, просто отдыхаю. Иногда могу потренироваться, если у меня хорошее настроение. Просто смотрю сериалы и отдыхаю, пока дети не вернутся домой.

Я провожу с ними какое-то время, общаюсь, пока они не начинают меня раздражать, и тогда я ухожу. А потом просто остаюсь дома и смотрю фильмы. Сейчас я увлекаюсь Lego», — приводит слова Болта The Guardian.

Усэйн Болт: когда поднимаюсь по лестнице, задыхаюсь
