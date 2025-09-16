«Мы просто талантливее». Усэйн Болт сравнил своё поколение спринтеров с нынешним

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике легендарный ямаец Усэйн Болт ответил на вопрос, почему современные спринтеры бегают медленнее, чем спортсмены из его поколения.

«Хотите узнать ответ? Мы просто талантливее. Вот и всё. Конечно, это заметно, когда дело касается мужчин. Видно, что у женщин иначе. Они бегают всё быстрее и быстрее. Так что всё очевидно — дело в таланте», — приводит слова Болта The Guardian.

Усэйн Болт завершил спортивную карьеру в 2017 году. На его счету два мировых рекорда — на дистанции 100 м (9,58 секунды в 2009 году) и 200 м (19,19 секунды в 2009-м).