Владимир Путин поздравил борца Заура Угуева с победой на чемпионате мира — 2025

Комментарии

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму борцу Зауру Угуеву, который одержал победу на чемпионате мира по вольной борьбе в Загребе (Хорватия).

«Уважаемый Заур Ризманович! Поздравляю вас с победой и золотом на чемпионате мира в Загребе. Вы продемонстрировали волевой характер, мастерство, целеустремлённость, убедительно доказали, что наша борцовская школа по праву считается одной из сильнейших на планете. Желаю вам здоровья и новых успехов. Так держать! В. Путин», — приводит текст телеграммы сайт Федерации спортивной борьбы России.

В финале в категории до 61 кг Заур Угуев победил иранца Ахмада Мохаммаднежада со счётом 11:2.

Все новости RSS

