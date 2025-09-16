Тедеев — о недопуске Садулаева на ЧМ: работа нашей федерации, которая ничего не сделала

Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказался о ситуации с невыдачей визы в Хорватию Абдулрашиду Садулаеву для выступления на чемпионате мира — 2025.

«Меня тревожит то, что капитану нашей команды не дали визу. Это если бы на чемпионат мира по футболу не дали визу Месси или Роналду. Такое невозможно представить. Это работа нашей федерации, которая ничего не сделала, чтобы спортсмен такого уровня, как Садулаев, получил визу, поехал на ЧМ и привёз золотую медаль для своей страны. Надо было сразу обращаться в МИД, в администрацию президента, в UWW», — сказал Тедеев в беседе с журналистом Вячеславом Абдусаламовым.