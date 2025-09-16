Скидки
Канарские острова не примут «Вуэльту», если в ней будет участвовать израильская команда

Канарские острова не примут «Вуэльту», если в ней будет участвовать израильская команда
Канарские острова с большой вероятностью могут отказаться от проведения этапов «Вуэльты Испании – 2026», если участие в заездах примет израильская команда Israel-Premier Tech. Об этом заявил президент Кабильдо Гран-Канарии Антонио Моралес.

«С абсолютной уверенностью должен сказать, что если Израиль будет участником, то нет (этапы не состоятся. – Прим. «Чемпионата»). Гран-Канария не готова обелять геноцид спортом или каким-либо ещё способом. Таким образом, посмотрим, что будет происходить в ближайшие месяцы, но с участием Израиля Гран-Канария не будет принимать «Вуэльту»», – приводит слова Моралеса AS.

Ранее во время проведения «Вуэльты Испании – 2025» несколько этапов гонки были сорваны из-за пропалестинских протестов, из-за которых заезды приходилось завершать досрочно. Израильская команда Israel-Premier Tech сократила название до IPT, упоминание страны на форме велогонщиков также было удалено.

UCI осудил правительство Испании за поддержку протестов на «Вуэльте»
