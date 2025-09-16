Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Алина Касабиева и Ольга Хорошавцева вышли в полуфинал чемпионата мира по вольной борьбе

Алина Касабиева и Ольга Хорошавцева вышли в полуфинал чемпионата мира по вольной борьбе
Комментарии

Российские спортсменки Алина Касабиева и Ольга Хорошавцева пробились в полуфиналы чемпионата мира по вольной борьбе — 2025, который проходит в Загребе (Хорватия).

В четвертьфинале весовой категории до 65 кг Касабиева победила представительницу Норвегии Грейс Буллен. В полуфинале Алина встретится с Тувшинджаргал Энхджин из Монголии.

Хорошавцева одолела венгерку Тамару Доллак в четвертьфинале в весе до 57 кг. В полуфинале Ольга сразится с олимпийской чемпионкой, трёхкратной чемпионкой мира американкой Хелен Марулис.

Чемпионат мира – 2025 по борьбе проходит с 13 по 21 сентября в хорватском Загребе. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Тедеев — о недопуске Садулаева на ЧМ: работа нашей федерации, которая ничего не сделала
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android