Алина Касабиева и Ольга Хорошавцева вышли в полуфинал чемпионата мира по вольной борьбе

Российские спортсменки Алина Касабиева и Ольга Хорошавцева пробились в полуфиналы чемпионата мира по вольной борьбе — 2025, который проходит в Загребе (Хорватия).

В четвертьфинале весовой категории до 65 кг Касабиева победила представительницу Норвегии Грейс Буллен. В полуфинале Алина встретится с Тувшинджаргал Энхджин из Монголии.

Хорошавцева одолела венгерку Тамару Доллак в четвертьфинале в весе до 57 кг. В полуфинале Ольга сразится с олимпийской чемпионкой, трёхкратной чемпионкой мира американкой Хелен Марулис.

Чемпионат мира – 2025 по борьбе проходит с 13 по 21 сентября в хорватском Загребе. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.