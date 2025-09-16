Скидки
Французскую регбистку дисквалифицировали на 12 матчей за укус соперницы

Французская регбистка Аксель Бертумье получила длительную дисквалификацию за укус соперницы во время матча Кубка мира. Об этом сообщает The Guardian.

Во время встречи со сборной Ирландии Бертумье укусила Ифу Уйфер. Франция и Ирландия играли в четвертьфинале, француженки победили со счётом 18:13.

Фото: Кадр из трансляции

Бертумье была признана виновной в неспортивном поведении. Независимый комитет по рассмотрению нарушений принял решение о дисквалификации француженки на 12 матчей. Стоит отметить, что Бертумье признала вину, но выразила несогласие со сроком отстранения. Если апелляция не будет принята, она сможет вернуться к соревнованиям 1 марта 2026 года.

