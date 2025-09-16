Фаит Кипьегон выиграла золото чемпионата мира — 2025 в беге на 1500 м
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка кенийка Фаит Чепнгетич Кипьегон одержала победу в беге на 1500 м в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Она преодолела дистанцию за 3.52,15.
Второе место заняла ещё одна представительница Кении Доркус Эвой (3.54,92). Тройку призёров замкнула австралийка Джессика Халл (3.55,16).
Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Женщины. 1500 м. Финал
16 сентября 2025, вторник. 16:05 МСК
Окончено
1
Фаит Чепнгетич Кипьегон
Кения
3:52.15
2
Доркус Эвой
Кения
3:54.92
3
Джессика Халл
Австралия
3:55.16
Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 1500 м, женщины. Результаты:
- Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 3.52,15.
- Доркус Эвой (Кения) — 3.54,92.
- Джессика Халл (Австралия) — 3.55,16.
- Нелли Чепчирчир (Кения) — 3.55,25.
- Никки Хилц (США) — 3.57,08.
- Фревейни Хайлу (Эфиопия) — 3.57,33.
Комментарии
- 16 сентября 2025
-
16:29
-
16:24
-
16:11
-
15:36
-
14:51
-
14:31
-
13:45
-
13:23
-
12:53
-
11:48
-
11:08
-
11:01
-
10:23
-
08:30
-
07:56
-
00:01
- 15 сентября 2025
-
23:53
-
23:48
-
23:02
-
22:12
-
22:04
-
21:59
-
21:51
-
21:12
-
20:54
-
20:09
-
19:49
-
19:24
-
19:13
-
18:58
-
18:11
-
18:08
-
17:45
-
17:32
-
17:21