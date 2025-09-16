Канадец Итэн Кецберг победил в метании молота на чемпионате мира — 2025 в Токио
Олимпийский чемпион 2024 года канадский легкоатлет Итэн Кецберг выиграл золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Токио (Япония) в соревнованиях по метанию молота. Его лучшая попытка составила 84,70 м.
Второе место занял немец Мерлин Хуммель с результатом 82,77 м. Тройку призёров замкнул представитель Венгрии Бенце Халас (82,69 м).
Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Метания
Мужчины. Метание молота. Финал
16 сентября 2025, вторник. 15:01 МСК
Окончено
1
Итэн Кецберг
Канада
84.70
2
Мерлин Хуммель
Германия
82.77
3
Бенце Халас
Венгрия
82.69
