Канадец Итэн Кецберг победил в метании молота на чемпионате мира — 2025 в Токио

Олимпийский чемпион 2024 года канадский легкоатлет Итэн Кецберг выиграл золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Токио (Япония) в соревнованиях по метанию молота. Его лучшая попытка составила 84,70 м.

Второе место занял немец Мерлин Хуммель с результатом 82,77 м. Тройку призёров замкнул представитель Венгрии Бенце Халас (82,69 м).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Метание молота, мужчины. Результаты:

Итэн Кецберг (Канада) — 84,70 м. Мерлин Хуммель (Германия) — 82,77 м. Бенце Халас (Венгрия) — 82,69 м. Михаил Кохан (Украина) — 82,02 м. Руди Уинклер (США) — 78,52 м. Томас Мардаль (Норвегия) — 78,02 м.