Матч-центр:
Главная Другие Новости

Канадец Итэн Кецберг победил в метании молота на чемпионате мира — 2025 в Токио

Олимпийский чемпион 2024 года канадский легкоатлет Итэн Кецберг выиграл золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Токио (Япония) в соревнованиях по метанию молота. Его лучшая попытка составила 84,70 м.

Второе место занял немец Мерлин Хуммель с результатом 82,77 м. Тройку призёров замкнул представитель Венгрии Бенце Халас (82,69 м).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Метания
Мужчины. Метание молота. Финал
16 сентября 2025, вторник. 15:01 МСК
Окончено
1
Итэн Кецберг
Канада
84.70
2
Мерлин Хуммель
Германия
82.77
3
Бенце Халас
Венгрия
82.69

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Метание молота, мужчины. Результаты:

  1. Итэн Кецберг (Канада) — 84,70 м.
  2. Мерлин Хуммель (Германия) — 82,77 м.
  3. Бенце Халас (Венгрия) — 82,69 м.
  4. Михаил Кохан (Украина) — 82,02 м.
  5. Руди Уинклер (США) — 78,52 м.
  6. Томас Мардаль (Норвегия) — 78,02 м.
