Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Американец Тинч выиграл золото ЧМ-2025 в беге на 110 м с/б, на пьедестале два ямайца

Американец Тинч выиграл золото ЧМ-2025 в беге на 110 м с/б, на пьедестале два ямайца
Комментарии

Американский легкоатлет Корделл Тинч одержал победу в беге на 110 м с барьерам на чемпионате мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Он преодолел дистанцию за 12,99 секунды.

Пьедестал дополнили два спортсмена из Ямайки. Второе место занял Орландо Беннетт (13,08 секунды), тройку призёров замкнул Тайлер Мэйсон (13,12 секунды).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Мужчины. 110 м с барьерами. Финал
16 сентября 2025, вторник. 16:20 МСК
Окончено
1
Корделл Тинч
США
12.99
2
Орландо Беннетт
Ямайка
13.08
3
Тайлер Мэйсон
Ямайка
13.12

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 110 с барьерами, мужчины. Результаты:

  1. Корделл Тинч (США) — 12,99 секунды.
  2. Орландо Беннетт (Ямайка) — 13,08.
  3. Тайлер Мэйсон (Ямайка) — 13,12.
  4. Энрике Льопис (Испания) — 13,16.
  5. Расид Муратакэ (Япония) — 13,18.
  6. Джа’Коби Тарп (США) — 13,31.
Материалы по теме
Канадец Итэн Кецберг победил в метании молота на чемпионате мира — 2025 в Токио
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android