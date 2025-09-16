Американец Тинч выиграл золото ЧМ-2025 в беге на 110 м с/б, на пьедестале два ямайца

Американский легкоатлет Корделл Тинч одержал победу в беге на 110 м с барьерам на чемпионате мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Он преодолел дистанцию за 12,99 секунды.

Пьедестал дополнили два спортсмена из Ямайки. Второе место занял Орландо Беннетт (13,08 секунды), тройку призёров замкнул Тайлер Мэйсон (13,12 секунды).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 110 с барьерами, мужчины. Результаты:

Корделл Тинч (США) — 12,99 секунды. Орландо Беннетт (Ямайка) — 13,08. Тайлер Мэйсон (Ямайка) — 13,12. Энрике Льопис (Испания) — 13,16. Расид Муратакэ (Япония) — 13,18. Джа’Коби Тарп (США) — 13,31.