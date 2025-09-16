Артур Далалоян избран президентом Федерации спортивной гимнастики города Москвы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Олимпийский чемпион (2020) Артур Далалоян единогласно избран президентом Федерации спортивной гимнастики города Москвы на период с 2025 по 2029 год. Об этом сообщил официальный сайт федерации. Ранее организацию возглавлял Александр Лазуткин.

Вице-президентами федерации были избраны Владимир Оленников и Анна Крюкова. В обновлённый состав наблюдательного совета вошли Александр Лазуткин, Алексей Немов, Светлана Хоркина и Антон Голоцуцков.

«Сейчас проходят важные изменения, которые помогут Федерации спортивной гимнастики Москвы сделать шаг вперёд. Это возможность привлекать новые ресурсы для организации соревнований, модернизации технического оснащения, а также обучения тренеров, специалистов и спортивных менеджеров города Москвы», – заявил вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный.

Далалояну 29 лет. Он является победителем Олимпиады в Токио (2020) в командном первенстве, трёхкратным чемпионом мира (2018, 2018, 2019), пятикратным чемпионом Европы.