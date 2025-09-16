Олимпийский чемпион Хамиш Керр выиграл чемпионат мира — 2025 в прыжках в высоту
Поделиться
Олимпийский чемпион новозеландец Хамиш Керр выиграл золото в прыжках в высоту в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Его лучшим результатом стал прыжок на высоте 2,38 м.
Второе место занял представитель Южной Кореи Санхёк Ву с результатом 2,34 м. Тройку призёров замкнул Ян Штефела из Чехии (2,31 м).
Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Прыжковые
Мужчины. Прыжки в высоту. Финал
16 сентября 2025, вторник. 14:36 МСК
Окончено
1
Хамиш Керр
Новая Зеландия
2.36
2
Санхёк Ву
Южная Корея
2.34
3
Ян Штефела
Чехия
2.31
Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Прыжки в высоту, мужчины. Результаты:
- Хамиш Керр (Новая Зеландия) — 2,38 м.
- Санхёк Ву (Южная Корея) — 2,34 м.
- Ян Штефела (Чехия) — 2,31 м.
- Олег Дорощук (Украина) — 2,31 м.
- Джувон Харрисон (США) — 2,28 м.
- Сарвеш Анил Кушаре (Индия) — 2,28 м.
Комментарии
- 16 сентября 2025
-
18:06
-
17:55
-
17:25
-
16:56
-
16:49
-
16:29
-
16:24
-
16:11
-
15:36
-
14:51
-
14:31
-
13:45
-
13:23
-
12:53
-
11:48
-
11:08
-
11:01
-
10:23
-
08:30
-
07:56
-
00:01
- 15 сентября 2025
-
23:53
-
23:48
-
23:02
-
22:12
-
22:04
-
21:59
-
21:51
-
21:12
-
20:54
-
20:09
-
19:49
-
19:24
-
19:13
-
18:58