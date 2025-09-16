Скидки
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион Хамиш Керр выиграл чемпионат мира — 2025 в прыжках в высоту

Олимпийский чемпион новозеландец Хамиш Керр выиграл золото в прыжках в высоту в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Его лучшим результатом стал прыжок на высоте 2,38 м.

Второе место занял представитель Южной Кореи Санхёк Ву с результатом 2,34 м. Тройку призёров замкнул Ян Штефела из Чехии (2,31 м).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Прыжковые
Мужчины. Прыжки в высоту. Финал
16 сентября 2025, вторник. 14:36 МСК
Окончено
1
Хамиш Керр
Новая Зеландия
2.36
2
Санхёк Ву
Южная Корея
2.34
3
Ян Штефела
Чехия
2.31

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Прыжки в высоту, мужчины. Результаты:

  1. Хамиш Керр (Новая Зеландия) — 2,38 м.
  2. Санхёк Ву (Южная Корея) — 2,34 м.
  3. Ян Штефела (Чехия) — 2,31 м.
  4. Олег Дорощук (Украина) — 2,31 м.
  5. Джувон Харрисон (США) — 2,28 м.
  6. Сарвеш Анил Кушаре (Индия) — 2,28 м.
