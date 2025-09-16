«У величия нет предела». Джокович — о мировом рекорде Дюплантиса на чемпионате мира

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на достижение двукратного олимпийского чемпиона в прыжках с шестом шведа Армана Дюплантиса на чемпионате мира – 2025 в Токио (Япония). Дюплантис в 14-й раз установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.

«У величия нет предела», — написал Джокович в социальных сетях.

Рекордную высоту (6,20 м) Дюплантис преодолел с третьей попытки. Отметим, что победу на чемпионате мира он обеспечил себе ещё с прыжком на 6,15 м. Предыдущий мировой рекорд Арман Дюплантис установил в августе 2025 года — 6,29 м.