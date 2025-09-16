«Для меня турнир прошёл неплохо». Есипенко подвёл итоги «Большой швейцарки» — 2025

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко подвёл итоги масштабного открытого турнира ФИДЕ «Большая швейцарка» — 2025, который проходил в Самарканде (Узбекистан) с 3 по 15 сентября.

«Вчера закончился Grand Swiss, поделил пятое место, но получить заветную путёвку, к сожалению, не удалось. Поздравляю Аниша и Маттиаса, оба играли здорово и заслуженно вышли в турнир претендентов. С творческой же точки зрения для меня турнир прошёл неплохо, несколько раз удавалось попасть в позицию дня на ФШР. Впереди Суперфинал чемпионата России и Кубок мира, буду готовиться с умеренным оптимизмом», — написал Есипенко в социальных сетях.