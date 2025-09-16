Ибрагим Ибрагимов не смог выиграть бронзу в категории до 65 кг на ЧМ по вольной борьбе

Представитель России Ибрагим Ибрагимов не смог выиграть бронзу в категории до 65 кг на чемпионате мира — 2025 по вольной борьбе, который проходит в Загребе (Хорватия). В поединке за третье место россиянина одолел Умиджон Джалолов из Узбекистана.

Отметим, на данный момент российские вольники взяли три награды чемпионата мира — золото, серебро и бронзу. Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября.

Российские спортсмены выступят на турнире под флагом UWW. Отметим, что капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев в Загребе не выступит, так как ему не выдали шенгенскую визу. На турнире его заменит Магомед Курбанов.