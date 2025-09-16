Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ибрагим Ибрагимов не смог выиграть бронзу в категории до 65 кг на ЧМ по вольной борьбе

Ибрагим Ибрагимов не смог выиграть бронзу в категории до 65 кг на ЧМ по вольной борьбе
Комментарии

Представитель России Ибрагим Ибрагимов не смог выиграть бронзу в категории до 65 кг на чемпионате мира — 2025 по вольной борьбе, который проходит в Загребе (Хорватия). В поединке за третье место россиянина одолел Умиджон Джалолов из Узбекистана.

Отметим, на данный момент российские вольники взяли три награды чемпионата мира — золото, серебро и бронзу. Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября.

Российские спортсмены выступят на турнире под флагом UWW. Отметим, что капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев в Загребе не выступит, так как ему не выдали шенгенскую визу. На турнире его заменит Магомед Курбанов.

Материалы по теме
Какая драма на ЧМ-2025 по борьбе! Американец дожал россиянина и отобрал у него золото
Какая драма на ЧМ-2025 по борьбе! Американец дожал россиянина и отобрал у него золото
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android