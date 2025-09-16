Скидки
«Очень жаль, что его нет». Кайл Снайдер — об отсутствии Садулаева на ЧМ по вольной борьбе

Олимпийский чемпион 2016 года, трёхкратный чемпион мира титулованный американский борец Кайл Снайдер высказался о ситуации с невыдачей визы в Хорватию Абдулрашиду Садулаеву для выступления на чемпионате мира — 2025.

«Очень жаль, что его нет. Садулаев — очень хороший человек. Это грустно. Пока с ним не говорил, но буду. Возможно, после турнира, если я выиграю. Можем устроить встречу: я против Рашида и Тажудинова. Круговой турнир. Это было бы здорово», — сказал Снайдер в интервью после соревновательного дня.

Российские спортсмены выступят на турнире под флагом UWW. На турнире Садулаева заменил Магомед Курбанов.

