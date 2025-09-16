Скидки
Кайл Снайдер стал четырёхкратным чемпионом мира по вольной борьбе

Олимпийский чемпион 2016 года, трёхкратный чемпион мира титулованный американский борец Кайл Снайдер выиграл золото на чемпионате мира — 2025, который проходит в Загребе (Хорватия). В финале в весе до 97 кг он победил бронзового призёра Олимпиады-2024 представителя Ирана Амирали Азарпиру со счётом 4:2.

На ЧМ-2025 в весовой категории до 97 кг от России выступал Магомед Курбанов, однако он потерпел поражение (9:10) от Ахмеда Тажудинова в четвертьфинале.

29-летний Снайдер — трёхкратный участник Олимпийских игр в весовой категории до 97 кг вольной борьбы. Он взял золотую медаль на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, серебряную — в Токио в 2021 году, а в Париже в 2024 году занял четвёртое место. Американец был на всех пьедесталах ЧМ с 2015 года — среди действующих борцов такого результата нет ни у кого.

