Михаил Дегтярёв оценил качество развития санного спорта в России

Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал о развитии санного спорта в стране после встречи с президентом Федерации санного спорта России Наталией Гарт.

«C членом исполкома Олимпийского комитета России, президентом Федерации санного спорта России Наталией Гарт обсудили сегодня состояние дел в региональных федерациях санного спорта.

Инфраструктура спортивных объектов требует реконструкции. Минспорта готов поддержать инициативу ФССР, но нужна и поддержка на местах. Трасса в Иркутской области отметит в будущем году 55-летие. Объекту необходим капитальный ремонт. В Красноярске планируется не только ремонт трассы, но и строительство ФОКа. Наталия Гарт поделилась планами визита в Кузбасс, где будет обсуждаться вопрос реконструкции кемеровской санной трассы.

Внимание к состоянию спортивных объектов в регионах сейчас особенно актуально. Бо́льшая часть из них функционирует уже более 50 лет. Для подготовки спортивного резерва предстоит большая работа по усилению материально-технической базы», — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.