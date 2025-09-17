Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Михаил Дегтярёв оценил качество развития санного спорта в России

Михаил Дегтярёв оценил качество развития санного спорта в России
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал о развитии санного спорта в стране после встречи с президентом Федерации санного спорта России Наталией Гарт.

«C членом исполкома Олимпийского комитета России, президентом Федерации санного спорта России Наталией Гарт обсудили сегодня состояние дел в региональных федерациях санного спорта.

Инфраструктура спортивных объектов требует реконструкции. Минспорта готов поддержать инициативу ФССР, но нужна и поддержка на местах. Трасса в Иркутской области отметит в будущем году 55-летие. Объекту необходим капитальный ремонт. В Красноярске планируется не только ремонт трассы, но и строительство ФОКа. Наталия Гарт поделилась планами визита в Кузбасс, где будет обсуждаться вопрос реконструкции кемеровской санной трассы.

Внимание к состоянию спортивных объектов в регионах сейчас особенно актуально. Бо́льшая часть из них функционирует уже более 50 лет. Для подготовки спортивного резерва предстоит большая работа по усилению материально-технической базы», — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Наша фигуристка — одна против всех? Петросян будет отбираться на Олимпиаду без тренеров
Наша фигуристка — одна против всех? Петросян будет отбираться на Олимпиаду без тренеров
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android