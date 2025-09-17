Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Владимир Путин наградил российских дзюдоистов почётными грамотами

Владимир Путин наградил российских дзюдоистов почётными грамотами
Комментарии

Президент России Владимир Путин отметил заслуги ведущих отечественных дзюдоистов, вручив почётные грамоты чемпионам мира Арману Адамяну и Иналу Тасоеву, а также бронзовому призёру чемпионата Европы-2025 в командном турнире Тамаре Лищенко. Об этом сообщает ТАСС.

27-летний Тасоев является двукратным чемпионом мира в категории свыше 100 кг (2023, 2025) и трёхкратным победителем континентального первенства.

Его коллега, 28-летний Адамян, в 2023 году завоевал золото мирового первенства в весе до 100 кг, а в 2025-м добавил бронзу. Кроме того, в 2021 году он помог сборной выиграть европейский командный турнир.

Материалы по теме
Дзюдоист Инал Тасоев прокомментировал победу на ЧМ-2025 в Венгрии
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android