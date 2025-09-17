Владимир Путин наградил российских дзюдоистов почётными грамотами

Президент России Владимир Путин отметил заслуги ведущих отечественных дзюдоистов, вручив почётные грамоты чемпионам мира Арману Адамяну и Иналу Тасоеву, а также бронзовому призёру чемпионата Европы-2025 в командном турнире Тамаре Лищенко. Об этом сообщает ТАСС.

27-летний Тасоев является двукратным чемпионом мира в категории свыше 100 кг (2023, 2025) и трёхкратным победителем континентального первенства.

Его коллега, 28-летний Адамян, в 2023 году завоевал золото мирового первенства в весе до 100 кг, а в 2025-м добавил бронзу. Кроме того, в 2021 году он помог сборной выиграть европейский командный турнир.