Российские вольники показали худший результат на ЧМ за последние 22 года

Ахмед Усманов
Комментарии

Сборная России по вольной борьбе завершила выступления на чемпионате мира — 2025 в Загребе (Хорватия). Отечественные спортсмены завоевали золотую, серебряную и бронзовую награды. Это худший результат за последние 22 года по числу завоёванных медалей. На подиум поднялись Заур Угуев (золото), Аманула Гаджимагомедов (серебро) и Заурбек Сидаков (бронза).

До этого не более трёх наград в копилке сборной было в 2003-м на ЧМ в Нью-Йорке. Россияне тогда завоевали три золота.

ЧМ-2025 в Хорватии продолжается. Сегодня пройдут финальные схватки в женской борьбе. 18 сентября начнётся турнир у представителей греко-римской борьбы.

