Президент МОК проведёт встречу с рабочей группой по поводу защиты прав женщин в спорте

Кирсти Ковентри
Аудио-версия:
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что виды спорта должны прийти к общему знаменателю в вопросе защиты прав женщин. Она отметила, что ждёт встречи с рабочей группой по защите женской категории, которая была создана для решения споров вокруг гендерной принадлежности.

«Мы взяли на себя немного более ведущую роль в том, могут ли трансгендеры* допускаться к женским соревнованиям, так как сейчас критерии квалификации остаются на усмотрение спортивных федераций.

В каждом из видов спорта разная ситуация, потому что, например, у конников мужчины и женщины уже выступают друг против друга. Так что, возможно, это не столь острая тема. Однако во многих других видах спорта она очень давно вызывает жаркие споры», — приводит слова Ковентри Inside the Games.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) США, а также Паралимпийский комитет страны запретили трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях.

* — международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

