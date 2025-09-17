Российскому борцу грозила депортация из-за проблем с визой. Он вынужденно покинул Загреб

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев вынужденно покинул столицу Хорватии из-за действия властей европейского государства. Виза спортсмена была аннулирована по прибытии в Загреб. Силы правопорядка доставили Сефершаева в участок, откуда планировали перевести его в Ежов, где россиянину уже грозила депортация. В дело вмешался президент UWW Ненад Лалович и российский консул, сообщил представитель сборной России.

«Эмин прилетел, приехал на аккредитацию с командой, потом — в гостиницу. А потом за ним пришли. Он влетел в Хорватию легально, виза была получена 27 августа, затем пришла информация, что она отозвана с пунктом, который исключал юридическо-правовую защиту. Это первый подобный случай в истории чемпионатов мира. В результате полицейские препроводили Сефершаева в участок, откуда его должны были препроводить в город Ежов, где располагается лагерь для перемещённых лиц и где действующий чемпион Европы должен был ожидать депортации.

Несколько часов он ждал интернирования, но, к счастью, этого не произошло. Всё это время там находились консул и адвокат. Адвокат передал Эмину воду и еду. Чтобы предотвратить депортацию, в ситуацию вмешался президент UWW, который лично прибыл в полицейский участок в сопровождении президента Федерации борьбы Хорватии Владимира Бреговича. Была достигнута договорённость, что его передают сербской стороне. К границе с дружественной Сербией он был доставлен в сопровождении полицейских и консула российского посольства. € 232 им было заплачено за транспортировку. Сейчас Сефершаев готовится к вылету в Россию», — приводит слова представителя сборной России ТАСС.