UWW подал протест в отношении действий Хорватии из-за ситуации с российским борцом

Объединённый мир борьбы (UWW) подал протест в отношении действий хорватских властей, которые потребовали от российского борца греко-римского стиля Эмина Сефершаева покинуть Загреб.

Спортсмен въехал на территорию Хорватии по действующей визе, однако документ был аннулирован. О возникших вопросах спортсмен узнал после заселения в отель, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Силы правопорядка доставили Сефершаева в участок, откуда планировали перевести его в Ежов, где россиянину уже грозила депортация. В дело вмешался президент UWW Ненад Лалович и российский консул, сообщил представитель сборной России.