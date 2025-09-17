Стало известно, что Родченков до объявления в розыск уничтожил более 1400 допинг-проб

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уничтожил 1 418 допинг-проб до объявления в розыск в России. Об этом сообщили в ТАСС. Там отметили, что он сделал это намеренно. Теперь все уголовные дела в отношении Родченкова объединены в одно производство.

«Первое уголовное дело, фигурантом которого почти через год стал Родченков, было возбуждено в отношении неустановленных лиц после того, как он скрылся от российских правоохранителей — ещё в июне 2016 года. Оно было открыто по факту злоупотребления полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ)», — сообщили в ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Впервые в розыск Григорий Родченко был объявлен в мае 2017 года.