Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Выбор не такой большой». Карлсен —о том, кого хотел бы видеть на турнире претендентов

«Выбор не такой большой». Карлсен —о том, кого хотел бы видеть на турнире претендентов
Комментарии

Норвежский шахматист, гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал, кого предпочёл бы увидеть на Турнире претендентов — 2026.

«Я ни на кого не рассчитываю, но хотел бы увидеть там лучших игроков. Наверное, ещё кого-то из молодых ребят, но выбор не такой большой. Надеюсь, Алиреза [Фирузджа] квалифицируется, однако не уверен, что он сыграет на Кубке мира», — сказал Карлсен в интервью Take Take Take.

34-летний Магнус Карлсен является 16-м чемпионом мира (2013-2023) и гроссмейстером (2004). В 19 лет и 1 месяц он становился самым молодым шахматистом, возглавившим рейтинг ФИДЕ.

Победитель турнира претендентов получает право сыграть против действующего чемпиона мира в матче за звание лучшего шахматиста мира.

Материалы по теме
В шахматах произошла настоящая модная революция! Что на это скажет Магнус Карлсен?
В шахматах произошла настоящая модная революция! Что на это скажет Магнус Карлсен?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android