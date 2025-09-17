«Выбор не такой большой». Карлсен —о том, кого хотел бы видеть на турнире претендентов

Норвежский шахматист, гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал, кого предпочёл бы увидеть на Турнире претендентов — 2026.

«Я ни на кого не рассчитываю, но хотел бы увидеть там лучших игроков. Наверное, ещё кого-то из молодых ребят, но выбор не такой большой. Надеюсь, Алиреза [Фирузджа] квалифицируется, однако не уверен, что он сыграет на Кубке мира», — сказал Карлсен в интервью Take Take Take.

34-летний Магнус Карлсен является 16-м чемпионом мира (2013-2023) и гроссмейстером (2004). В 19 лет и 1 месяц он становился самым молодым шахматистом, возглавившим рейтинг ФИДЕ.

Победитель турнира претендентов получает право сыграть против действующего чемпиона мира в матче за звание лучшего шахматиста мира.