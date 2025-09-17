Американка Кэти Мун стала трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам с шестом
Олимпийская чемпионка американка Кэти Мун завоевала золото чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2025. Она стала лучшей в секторе прыжков с шестом. Мун со второй попытки покорила отметку 4,90 м. Это третья подряд победа в активе спортсменки на чемпионатах мира.
Второе место досталось её соотечественнице — серебряному призёру Рио-2016 Сэнди Моррис, которая не смогла взять 4,90 м и остановилась на 4,85. А бронзу получила словенка Тина Шутей (4,80).
Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Прыжковые
Женщины. Прыжки с шестом. Финал
17 сентября 2025, среда. 13:25 МСК
Окончено
1
Кэти Мун
США
4.90
2
Сэнди Моррис
США
4.85
3
Тина Шутей
Словения
4.80
Лидером медального зачёта соревнования является США. На втором месте идёт Кения, а тройку сильнейших замыкает команда Канады. Хозяева соревнований — японцы — завоевали пока одну бронзу.
