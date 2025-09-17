Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Американка Кэти Мун стала трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам с шестом

Американка Кэти Мун стала трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам с шестом
Кэти Мун
Комментарии

Олимпийская чемпионка американка Кэти Мун завоевала золото чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2025. Она стала лучшей в секторе прыжков с шестом. Мун со второй попытки покорила отметку 4,90 м. Это третья подряд победа в активе спортсменки на чемпионатах мира.

Второе место досталось её соотечественнице — серебряному призёру Рио-2016 Сэнди Моррис, которая не смогла взять 4,90 м и остановилась на 4,85. А бронзу получила словенка Тина Шутей (4,80).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Прыжковые
Женщины. Прыжки с шестом. Финал
17 сентября 2025, среда. 13:25 МСК
Окончено
1
Кэти Мун
США
4.90
2
Сэнди Моррис
США
4.85
3
Тина Шутей
Словения
4.80

Лидером медального зачёта соревнования является США. На втором месте идёт Кения, а тройку сильнейших замыкает команда Канады. Хозяева соревнований — японцы — завоевали пока одну бронзу.

Материалы по теме
Ямаец Облик Севилл стал чемпионом мира — 2025 в беге на 100 м, Лайлз — третий
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android