Итальянец Маттия Фурлани впервые в карьере стал чемпионом мира — 2025 по прыжкам в длину

Маттия Фурлани
Маттия Фурлани
Комментарии

20-летний итальянский легкоатлет Маттия Фурлани завоевал золото чемпионата мира — 2025 по прыжкам в длину. Он показал результат в 8,39 м.

Второе место занял ямайский спортсмен Таджай Гэйл (8,34 м), а бронза досталась Юйхао Ши (8,33).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Прыжковые
Мужчины. Прыжки в длину. Финал
17 сентября 2025, среда. 14:49 МСК
Окончено
1
Маттия Фурлани
Италия
8.39
2
Таджай Гэйл
Ямайка
8.34
3
Юйхао Ши
Китай
8.33

В активе Фурлани уже есть бронза Олимпиады-2024, золото (2025) и серебро (2024) ЧМ в помещении, а также серебро ЧЕ-2024.

Ранее кенийская бегунья Фейс Черотич завоевала золото на дистанции 3000 м (стипль-чез) на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025 в Токио (Япония). Она преодолела дистанцию за 8.51,59 и установила рекорд чемпионатов. Американская прыгунья с шестом Кэти Мун завоевала третье золото ЧМ в карьере.

