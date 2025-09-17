Фейс Черотич из Кении стала сильнейшей в стипль-чезе на 3000 м на ЧМ-2025

Кенийская бегунья Фейс Черотич завоевала золото на дистанции 3000 м (стипль-чез) на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025 в Токио (Япония). Она преодолела дистанцию за 8.51,59 и установила рекорд чемпионатов.

Второе место досталось Уинфред Мутиле Яви из Бахрейна (8.56,46), тройку сильнейших замкнула эфиопка Сембо Алмаю (8,58,86).

Ранее американская спортсменка Кэти Мун завоевала золото чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2025. Она стала лучшей в секторе прыжков с шестом. Мун со второй попытки покорила отметку 4,90 м. Это третья подряд победа в активе спортсменки на чемпионатах мира. Также золото в секторе по прыжкам в длину завоевал итальянец Маттия Фурлани.