Фейс Черотич из Кении стала сильнейшей в стипль-чезе на 3000 м на ЧМ-2025
Кенийская бегунья Фейс Черотич завоевала золото на дистанции 3000 м (стипль-чез) на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025 в Токио (Япония). Она преодолела дистанцию за 8.51,59 и установила рекорд чемпионатов.
Второе место досталось Уинфред Мутиле Яви из Бахрейна (8.56,46), тройку сильнейших замкнула эфиопка Сембо Алмаю (8,58,86).
Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал
17 сентября 2025, среда. 15:57 МСК
Окончено
1
Фейс Черотич
Кения
8:51.59
2
Уинфред Мутиле Яви
Бахрейн
8:56.46
3
Сембо Алмаю
Эфиопия
8:58.86
Ранее американская спортсменка Кэти Мун завоевала золото чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2025. Она стала лучшей в секторе прыжков с шестом. Мун со второй попытки покорила отметку 4,90 м. Это третья подряд победа в активе спортсменки на чемпионатах мира. Также золото в секторе по прыжкам в длину завоевал итальянец Маттия Фурлани.
