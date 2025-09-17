Скидки
Исаак Надер из Португалии завоевал золото в беге на 1500 м на ЧМ-2025 в Токио

Сильнейшим в беге на 1500 м в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2025 в Токио (Япония) стал представитель Португалии Исаак Надер. Он преодолел дистанцию за 3.34,10. Это первая награда подобного уровня в карьере 26-летнего спортсмена.

Серебряную медаль завоевал чемпион мира 2022 года Джейк Уайтман из Великобритании (3.34,12), а бронзу забрал 21-летний кениец Ринолд Кипкорир Черуйот (3.34,25).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Мужчины. 1500 м. Финал
17 сентября 2025, среда. 16:15 МСК
Окончено
1
Исаак Надер
Португалия
3:34.10
2
Джейк Уайтман
Великобритания
3:34.12
3
Ринолд Кипкорир Черуйот
Кения
3:34.25

Также определилась сильнейшая прыгунья с шестом — золото добыла американка Кэти Мун, которая показала результат в 4,90 м. Это третья подряд победа в активе спортсменки на чемпионатах мира. Лучшим в секторе по прыжкам в длину стал итальянец Маттия Фурлани.

