Ангелина Мельникова заявила, что российская гимнастика не отстала от мирового уровня

Ангелина Мельникова заявила, что российская гимнастика не отстала от мирового уровня
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова считает, что за время отстранения от международных стартов российская гимнастика не отстала от мирового уровня.

В сентябре 2025 года Мельникова приняла участие в этапе Кубка вызова, который прошёл в Париже. Там она стала победительницей в упражнениях на бревне. В вольных упражнениях россиянка заняла второе место, в опорном прыжке – пятое.

«Соревнования в Париже на чемпионат мира я не проецировала. Мне кажется, Париж для меня был как пробный вариант в плане того, что надо было прощупать арену, каково это – выступать после длительного перерыва перед большим количеством зрителей на большой арене.

На самом деле я не думаю, что российская гимнастика отстала от мирового уровня», – приводит слова Мельниковой ТАСС.

Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой и двух бронзовых медалей Олимпиады в Токио (2020), серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016), а также чемпионкой мира (2021).

