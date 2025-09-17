Чикунова — о совмещении тренировок и учёбы: у меня индивидуальный график

Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, как ей удаётся совмещать учёбу в университете с жизнью профессионального спортсмена.

«Я обучаюсь в университете Лесгафта. Если говорить про мою специальность, то это тренер в избранном виде спорта. Для меня это плавание. Совмещать тренировки и учёбу очень непросто. Так как у меня загруженный график, я не очень часто бываю в Санкт-Петербурге, в любимом Санкт-Петербурге…

В связи с этим у меня есть индивидуальный график. Когда я на сборах, я не хожу на занятия. Когда я нахожусь в Санкт-Петербурге, я стараюсь посещать учебное заведение, ходить на пары, сдавать сессии. Стараюсь так делать», – сказала Чикунова в видео, размещённом в телеграм-канале Федерации водных видов спорта России.