Евгения Чикунова рассказала, как справляется с волнением перед стартами

Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, как она справляется с волнением перед важными стартами, отметив, что у неё есть несколько способов, чтобы меньше волноваться.

«Мнения по этому поводу у многих спортсменов различные. И я всё-таки считаю, что нужно слушать себя и находить именно для себя способы борьбы с волнением. Мои я сейчас озвучу. Во-первых, когда я волнуюсь, я очень много болтаю. Я всегда стараюсь разговаривать в коллруме, на разминке. Даже бывает, что когда я плыву разминку. Отчётливо помню, как перед мировым рекордом я, мне кажется, минут на пять «села кому-то на уши». И, стоя в воде, просто из меня шёл буквально поток информации. Это меня спасает, и я отвлекаюсь.

Во-вторых, тоже для отвлечения, подходят игры. Какая-нибудь лёгкая игра. Понятное дело, чтобы уходить из реальности, не нужно. Немного поиграть, чуть-чуть отвлечься. Может пойти на пользу.

Ну и самое главное для меня – это прокручивание дистанции в голове. Я не знаю почему, но меня это очень-очень сильно спасает. Когда я прокручиваю дистанцию в голове, обращая внимание на какие-нибудь технические моменты, на которые стоило бы обратить внимание перед дистанцией, а не после, я как будто бы ощущаю, что я всё держу под контролем. И это мне очень помогает. Я прокручиваю дистанцию, я вижу, что у меня всё получается. Потому что я сама себе всё это представляю. И именно это больше всего мне помогает. Если вы видите меня с закрытыми глазами в коллруме, я не сплю, а думаю о дистанции», – сказала Чикунова в видео, размещённом в телеграм-канале Федерации водных видов спорта России.