Россиянка Смирнова завоевала бронзовую медаль ЧМ-2025 по борьбе в категории до 50 кг

Российская спортсменка Елизавета Смирнова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира – 2025 по борьбе, который проходит в эти дни в хорватском Загребе. В утешительном финале она одержала победу на последних секундах схватки, одолев японку Рёмину Йошимото по последнему действию. Счёт встречи 3:3.

Золотую награду в решающей схватке турнира разыграют между собой китаянка Ю Жанг и представительница КНДР Мёнгён Вон.

Отметим, что Смирнова завоевала первую награду на взрослых чемпионатах мира.

Российские спортсмены выступят на турнире под флагом UWW. Отметим, что капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев в Загребе не выступит, так как ему не выдали шенгенскую визу. На турнире его заменит Магомед Курбанов.