Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянка Алина Касабиева стала серебряным призёром ЧМ-2025 по борьбе

Россиянка Алина Касабиева стала серебряным призёром ЧМ-2025 по борьбе
Аудио-версия:
Комментарии

Российская спортсменка Алина Касабиева стала серебряным призёром проходящего в хорватском Загребе чемпионата мира – 2025 по борьбе в весовой категории до 65 кг.

В финальной схватке Касабиева уступила представительнице Японии Миве Морикаве со счётом 0:8. Бронзовые награды завоевали монгольская спортсменка Энхджин Тувшинджаргал и молдаванка Ирина Рингачи.

Медаль Касабиевой стала третьей завоёванной российскими спортсменками на чемпионате мира – 2025. Ранее серебряную награду завоевала Екатерина Вербина (до 55 кг), бронзовыми призёрами стали Елизавета Смирнова (до 50 кг) и Ольга Хорошавцева (до 57 кг).

Отметим, что в женской борьбе у российских спортсменок уже сейчас больше медалей, чем у борцов вольного стиля, которые завоевали три медали на турнире (Заур Угуев (золото), Аманула Гаджимагомедов (серебро) и Заурбек Сидаков (бронза)).

Чемпионат мира – 2025 по борьбе проходит в Загребе с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Какая драма на ЧМ-2025 по борьбе! Американец дожал россиянина и отобрал у него золото
Какая драма на ЧМ-2025 по борьбе! Американец дожал россиянина и отобрал у него золото
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android