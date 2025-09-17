Россиянка Алина Касабиева стала серебряным призёром ЧМ-2025 по борьбе

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российская спортсменка Алина Касабиева стала серебряным призёром проходящего в хорватском Загребе чемпионата мира – 2025 по борьбе в весовой категории до 65 кг.

В финальной схватке Касабиева уступила представительнице Японии Миве Морикаве со счётом 0:8. Бронзовые награды завоевали монгольская спортсменка Энхджин Тувшинджаргал и молдаванка Ирина Рингачи.

Медаль Касабиевой стала третьей завоёванной российскими спортсменками на чемпионате мира – 2025. Ранее серебряную награду завоевала Екатерина Вербина (до 55 кг), бронзовыми призёрами стали Елизавета Смирнова (до 50 кг) и Ольга Хорошавцева (до 57 кг).

Отметим, что в женской борьбе у российских спортсменок уже сейчас больше медалей, чем у борцов вольного стиля, которые завоевали три медали на турнире (Заур Угуев (золото), Аманула Гаджимагомедов (серебро) и Заурбек Сидаков (бронза)).

Чемпионат мира – 2025 по борьбе проходит в Загребе с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.