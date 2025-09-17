Болгария рискует остаться без флага на ОИ-2026 из-за споров в НОК

Международный олимпийский комитет (МОК) может лишить спортсменов из Болгарии возможности выступать под национальным флагом страны на Олимпийских играх – 2026, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за споров внутри Национального олимпийского комитета (НОК) страны, сообщила избранная в марте 2025 года президент Болгарского национального комитета (БОК) Весела Лечева.

«Старое руководство Болгарского олимпийского комитета во главе со Стефкой Костадиновой не выполняет требования МОК, новое руководство организации не имеет доступа к электронной почте, сайту, офису. Мы общаемся только в письменном виде, этого не должно быть, потому что именно мы по итогам выборов 19 марта возглавили БОК и 17 мая МОК официально признал нашу победу. Решение общего собрания БОК было обжаловано в суде, но до вынесения решения мы должны работать сообща, во имя интересов болгарского спорта. Если ситуация не изменится, то на нас могут быть наложены серьёзные санкции, самая серьёзная – на предстоящей зимней Олимпиаде наша команда будет выступать без болгарского флага. Никто не заслуживает подобного срама на Олимпиаде», – приводит слова избранного президента БОК Веселы Лечевой ТАСС.

Весела Лечева и остальные члены БОК были избраны на выборах в марте 2025 года, и они стали единственными лицами, которые имеют право представлять БОК в МОК. Однако позже по результатам выборов были поданы жалобы в Софийский суд, который приостановил включение БОК в Торговый регистр. Избранный президент БОК и его члены смогут полноценно работать лишь после того, как суд вынесет окончательное решение по всем полученным жалобам.