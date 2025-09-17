Скидки
Ронни О'Салливан снялся с British Open — 2025 по медицинским причинам

Комментарии

Семикратный чемпион мира, легенда снукера англичанин Ронни О'Салливан снялся с рейтингового турнира British Open – 2025, который пройдёт в Челтнеме, по медицинским причинам. В сетке О'Салливана согласно жеребьёвке заменит Дэниел Уомерсли (игрок с наивысшим рейтингом Q School 2025 года).

В первом раунде English Open – 2025 49-летний Ронни должен был встретиться с Сандерсоном Ламом. Их матч был назначен на 22 сентября.

British Open — пятый рейтинговый турнир по снукеру в сезоне. Соревнования пройдут с 22 по 28 сентября на ипподроме Челтнема. Их действующим чемпионом является Марк Селби, который в финале 2024 года обыграл Джона Хиггинса.

