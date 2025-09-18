Скидки
В МОК объяснили, почему Израиль не отстраняют от международных стартов

Международный олимпийский комитет (МОК) разъяснил позицию организации по поводу участия Израиля в международных соревнованиях, несмотря на военные действия в секторе Газа. Там отметили, что отстранения не будет, так как израильская сторона соблюдает Олимпийскую хартию.

«Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и обладают одинаковыми правами. Оба соответствуют Олимпийской хартии. Мы продолжаем с ними работать, чтобы попытаться смягчить последствия нынешнего конфликта для спортсменов», — приводит слова представителя МОК Inside the Games со ссылкой на EFE.

Ранее испанский премьер Педро Санчес заявил о необходимости отстранения Израиля по примеру России.

