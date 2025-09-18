Призёр Олимпиады и трёхкратный чемпион мира по лёгкой атлетике выступит на Enhanced games

Американский спринтер серебряный и бронзовый призёр Олимпиады, трёхкратный чемпион мира Фред Керли подписал контракт с Enhanced games. Об этом стало известно из социальных сетей проекта, в котором разрешено употребление допинга.

30-летний Керли выйдет на дорожку соревнований в Лас-Вегасе (США). Старты там пройдут с 21 по 24 мая 2026 года. Последним крупным успехом легкоатлета на международной арене стала бронза Игр-2024 на 100 м. Ранее сообщалось, что участники Enhanced games почти наверняка не смогут принимать участие в турнирах под эгидой МОК и других международных организаций.

Оргкомитет проекта отметил, что спортсмену, который установит новый мировой рекорд на дистанции 100 м, будет выплачен $ 1 млн.