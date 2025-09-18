Ромашина вошла в состав технического комитета World Aquatics по синхронному плаванию

Титулованная российская спортсменка Светлана Ромашина вошла в обновлённый состав технического комитета World Aquatics по синхронному плаванию. Об этом стало известно из данных на сайте организации.

Комитет состоит из 24 человек. Помимо Ромашиной, в нём числятся двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2020 украинка Марта Федина, а также главный тренер белорусской сборной Елена Светличная.

Светлана Ромашина является семикратной олимпийской чемпионкой и 21-кратной чемпионкой мира в индивидуальных и групповых видах. На её счету также 13 золотых наград чемпионата Европы. Минувшим летом американка Кэти Ледеки завоевала 22-ю золотую медаль на ЧМ и превзошла достижение российской синхронистки Светланы Ромашиной по победам на турнире подобного уровня.