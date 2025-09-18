Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ромашина вошла в состав технического комитета World Aquatics по синхронному плаванию

Ромашина вошла в состав технического комитета World Aquatics по синхронному плаванию
Светлана Ромашина
Аудио-версия:
Комментарии

Титулованная российская спортсменка Светлана Ромашина вошла в обновлённый состав технического комитета World Aquatics по синхронному плаванию. Об этом стало известно из данных на сайте организации.

Комитет состоит из 24 человек. Помимо Ромашиной, в нём числятся двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2020 украинка Марта Федина, а также главный тренер белорусской сборной Елена Светличная.

Светлана Ромашина является семикратной олимпийской чемпионкой и 21-кратной чемпионкой мира в индивидуальных и групповых видах. На её счету также 13 золотых наград чемпионата Европы. Минувшим летом американка Кэти Ледеки завоевала 22-ю золотую медаль на ЧМ и превзошла достижение российской синхронистки Светланы Ромашиной по победам на турнире подобного уровня.

Материалы по теме
В МОК объяснили, почему Израиль не отстраняют от международных стартов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android