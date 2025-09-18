Мэр Мадрида — о срыве финала «Вуэльты»-2025: один из печальных дней на моей памяти

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда прокомментировал срыв финального, 21-го этапа престижной многодневки «Вуэльта Испании» — 2025 из-за пропалестинских активистов. Он назвал действия провокаторов жестокими. За 60 км до финиша начались столкновения активистов с полицейскими.

«Один из самых печальных дней в Мадриде на моей памяти. Из-за жестокости активистов велогонщикам пришлось бросаться на землю. Они пришли с канцелярскими кнопками и стеклом. Это жестокие люди. Не думал, что финальный этап придётся прервать, хотя мы ожидали чего-то подобного. Для таких людей самым приятным моментом было сделать это на улицах Мадрида», – приводит слова Мартинес-Альмейды Marca.

Победителем генеральной классификации «Вуэльты» стал Йонас Вингегор.