Профсоюз в Испании потребовал отставки премьер-министра из-за беспорядков на «Вуэльте»

Профсоюз Национальной полиции Испании (JUPOL) потребовал от премьер-министра Педро Санчеса уйти в отставку на фоне беспорядков во время финала «Вуэльты»-2025. Общественники заявляют, что полицейским не давали приказа применить силу против пропалестинских активистов. Они считают, что эти решения носили политический характер. Из-за действий протестующих было ранено 22 полицейских.

«Приказы внутри полицейских были явно политическими и направленными не на сохранение общественного порядка и предотвращение протестов, а на то, чтобы состоялся бойкот «Вуэльты», что в итоге и произошло. Есть кадры, на которых видно, как в момент, когда протестующие сносят все ограждения, полицейские уходят колонной и не вмешиваются, поворачиваются спиной к демонстрантам. Такое поведение является ошибочным, потому что нельзя отворачиваться от конфликта, когда существует угроза общественной безопасности», — приводит слова представителя JUPOL Marca.

Победителем генеральной классификации «Вуэльты» стал Йонас Вингегор. Заключительный, 21-й этап был прерван.

Я провёл целый день на легендарной «Вуэльте Испании». Как велогонка выглядит изнутри?
Я провёл целый день на легендарной «Вуэльте Испании». Как велогонка выглядит изнутри?
