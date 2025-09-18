Скидки
Главная Другие Новости

«Отдаю ей должное». Американская легкоатлетка Кэти Мун — о результатах Полины Кнороз

Кэти Мун и Полина Кнороз
Олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом американка Кэти Мун высказалась о россиянке Полине Кнороз, которая в этом сезоне показала результат в 4,86 м. Мун отметила, что была бы рада видеть Кнороз на Олимпиаде-2028.

— Знаешь ли ты про Полину Кнороз?
— Конечно! Она прыгнула 4,86 м. Это было потрясающе, она великолепный спортсмен.

— Как тебе её попытка на 4,86?
— Просто отличная! Ты знаешь, я вспомнила, когда их допускали, мы прыгали вместе. Кажется, в Клермоне. Мы особо не разговаривали, просто несколько коротких фраз, но она была очень мила. И я от всей души желаю ей наилучшего. Отдаю ей должное. Не представляю, каково это — соревноваться без чемпионатов и всего такого. Мне было бы очень сложно. То, что она прыгает так хорошо даже сейчас, говорит о её упорстве.

— Хотела бы видеть на ОИ-2028?
— Конечно! От меня тут ничего не зависит и посмотрим, как всё сложится, допустят ли вас. Но я определённо готова, что придётся с ней бороться. У неё второй прыжок в сезоне! Вау!

Будет сложно. Но домашняя Олимпиада — это что-то невероятное. Хочу, чтобы там были все сильнейшие. Это точно будет нечто особенное. Уже есть молодые и перспективные девчонки из США. Вероятно, появятся ещё люди, о которых мы пока даже не слышали. Жду всех! — приводит слова Мун спортивный журналист Владимир Иванов.

Отметим, что российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

