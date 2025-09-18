Скидки
КНДР может принять участие в Летних Азиатских играх в Японии в 2026 году

Япония рассмотрит возможность допустить к участию спортсменов из КНДР на игры Азии – 2026 после того, как Северная Корея изъявила желание принять в турнире участие. Об этом сообщил Kyodo News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Летние Азиатские игры пройдут осенью 2026 года в Нагое. У КНДР и Японии отсутствуют дипломатические отношения, спортсмены из Северной Кореи не принимали участия в Летних Азиатских в 1994 году, которые проходили в Хиросиме. Северокорейским гражданам запрещён въезд в Японию с 2016 года в связи с запуском КНДР ракеты дальнего действия, однако спортсмены из этой страны имеют право на участие в международных стартах, проходящих в Японии.

По предварительным данным, Северная Корея намерена принять участие в 17 видах спорта, где суммарно выступят 150 спортсменов.

Летние Азиатские игры проводятся раз в четыре года, они пройдут в Японии в третий раз. Впервые Азиатские игры состоялись в этой стране в 1994 году.

Семь российских фигуристов получили приглашения на международный фестиваль в КНДР
