Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Так не должно быть». Американская легкоатлетка высказалась об отстранении россиян

«Так не должно быть». Американская легкоатлетка высказалась об отстранении россиян
Полина Кнороз
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Рио-2016 по прыжкам с шестом Сэнди Моррис прокомментировала отсутствие России на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Американка отметила деструктивный характер ситуации с отстранением россиян.

Моррис также высказалась по поводу одного из лучших результатов сезона в мире, который показала Полина Кнороз — 4,86 м.

— Слышала ли ты про Полину Кнороз?
— Кто это?

— Она из России.
— А, девчонка, которая прыгнула 4,86? Если честно, слышала, но вскользь. Мне грустно из-за того, что не все атлеты могут соревноваться. Я даже не видела её прыжка, потому что мы слишком разделены с российскими спортсменами. И, скажу честно, очень сочувствую им. Не должно быть так. Мы всегда были в хороших отношениях с Анжеликой Сидоровой, очень уважаю её и хотела бы, чтобы ваши спортсмены вернулись как можно скорее, — приводит слова Моррис спортивный журналист Владимир Иванов.

Материалы по теме
Американка Кэти Мун стала трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам с шестом
«Отдаю ей должное». Американская легкоатлетка Кэти Мун — о результатах Полины Кнороз
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android