«Так не должно быть». Американская легкоатлетка высказалась об отстранении россиян

Серебряный призёр Рио-2016 по прыжкам с шестом Сэнди Моррис прокомментировала отсутствие России на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Американка отметила деструктивный характер ситуации с отстранением россиян.

Моррис также высказалась по поводу одного из лучших результатов сезона в мире, который показала Полина Кнороз — 4,86 м.

— Слышала ли ты про Полину Кнороз?

— Кто это?

— Она из России.

— А, девчонка, которая прыгнула 4,86? Если честно, слышала, но вскользь. Мне грустно из-за того, что не все атлеты могут соревноваться. Я даже не видела её прыжка, потому что мы слишком разделены с российскими спортсменами. И, скажу честно, очень сочувствую им. Не должно быть так. Мы всегда были в хороших отношениях с Анжеликой Сидоровой, очень уважаю её и хотела бы, чтобы ваши спортсмены вернулись как можно скорее, — приводит слова Моррис спортивный журналист Владимир Иванов.