Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Заурбек Сидаков рассказал, что сломал зубы во время полуфинала ЧМ-2025 по борьбе

Заурбек Сидаков рассказал, что сломал зубы во время полуфинала ЧМ-2025 по борьбе
Заурбек Сидаков
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион — 2020 по вольной борьбе россиянин Заурбек Сидаков рассказал, что пострадал во время схватки с Черменом Валиевым (Албания) в 1/2 финала ЧМ-2025. Он сломал четыре зуба, но продолжил выступление.

— В полуфинале вы вновь уступили Чермену Валиеву, при том, что пять с половиной минут вы доминировали. Была особая тактика?
— Нет, особой тактики не было, я был хорошо готов, настроен на борьбу, на шесть минут, но в моменте что-то произошло и я выключился.

— Что это было?
— Он мне случайно попал, это же борьба. Ничего, значит, так было суждено. Я врача просил дать мне пару секунд восстановиться, чуть-чуть подождать. Но в ответ услышал: «Ноу, гоу-гоу». Я про себя подумал: осталось 30 секунд, доборюсь. Но в этот раз я был ватным, совсем не тем, каким обычно бываю, когда на табло 5:30. Даже когда разогревался перед схваткой за бронзу, я себя нехорошо чувствовал. Надо обследоваться. Я получил хороший удар, сломал четыре зуба, даже кушать не мог, было больно. Как приеду — первым делом пойду к стоматологу.

Слава богу, есть медаль, бронза, но огонь внутри не погас, и я только набираю хорошую форму. Буду бороться на ярыгинском, отбираться на Европу, — приводит слова Сидакова пресс-служба ФСБР.

Материалы по теме
Российские борцы давно не выступали так плохо. Почему вольники провалились на ЧМ-2025?
Российские борцы давно не выступали так плохо. Почему вольники провалились на ЧМ-2025?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android