Заурбек Сидаков рассказал, что сломал зубы во время полуфинала ЧМ-2025 по борьбе

Олимпийский чемпион — 2020 по вольной борьбе россиянин Заурбек Сидаков рассказал, что пострадал во время схватки с Черменом Валиевым (Албания) в 1/2 финала ЧМ-2025. Он сломал четыре зуба, но продолжил выступление.

— В полуфинале вы вновь уступили Чермену Валиеву, при том, что пять с половиной минут вы доминировали. Была особая тактика?

— Нет, особой тактики не было, я был хорошо готов, настроен на борьбу, на шесть минут, но в моменте что-то произошло и я выключился.

— Что это было?

— Он мне случайно попал, это же борьба. Ничего, значит, так было суждено. Я врача просил дать мне пару секунд восстановиться, чуть-чуть подождать. Но в ответ услышал: «Ноу, гоу-гоу». Я про себя подумал: осталось 30 секунд, доборюсь. Но в этот раз я был ватным, совсем не тем, каким обычно бываю, когда на табло 5:30. Даже когда разогревался перед схваткой за бронзу, я себя нехорошо чувствовал. Надо обследоваться. Я получил хороший удар, сломал четыре зуба, даже кушать не мог, было больно. Как приеду — первым делом пойду к стоматологу.

Слава богу, есть медаль, бронза, но огонь внутри не погас, и я только набираю хорошую форму. Буду бороться на ярыгинском, отбираться на Европу, — приводит слова Сидакова пресс-служба ФСБР.