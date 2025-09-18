Скидки
Российские борцы греко-римского стиля успешно стартовали на ЧМ-2025

Двукратный бронзовый призёр ОИ и чемпион мира Сергей Семёнов (до 130 кг) одержал победу в квалификации ЧМ-2025 в Загребе (Хорватия). Со счётом 5:2 он выиграл схватку с Колтоном Шульцом (США). В 1/8 финала россиянин встретится с Элиасом Кюсманеном (Финляндия).

Барьер квалификации в весе до 82 кг преодолел и Адлет Тюлюбаев, который разгромил Самвела Григоряна (Армения) — 12:3. В 1/16 финала Сергей Кутузов (до 77 кг) был сильнее Самуэля Беллшейдта (Германия).

Отметим, что в весе до 55 кг Россия не представлена. Накануне хорватские власти аннулировали визу Эмина Сефершаева. Усилиями UWW, ФСБР и российского консульства было достигнуто соглашение с полицией Хорватии о транспортировке спортсмена в Сербию, чтобы он из Белграда вернулся в Москву.

