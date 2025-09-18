Скидки
Светлана Ромашина отреагировала на включение в состав технического комитета World Aquatics

Светлана Ромашина отреагировала на включение в состав технического комитета World Aquatics
Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала о реакции на включение её в обновлённый состав технического комитета World Aquatics.

«Возвращение спортсменов на международную арену и избрание наших представителей в международные технические комитеты – отличный шаг на пути к восстановлению международного сотрудничества.

Ни для кого не секрет, что в синхронном плавании произошли серьёзные изменения за последние несколько лет. Теперь у нас есть шанс не только быть в курсе событий, но и вносить свои предложения. Есть шанс быть услышанными. В ближайшие дни планируется первое онлайн-заседание технического комитета, и я надеюсь, что наше сотрудничество будет максимально эффективным», – сказала Ромашина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

