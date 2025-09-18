Скидки
Прыгунья в высоту Кочанова назвала своих фаворитов на чемпионате мира

Четырёхкратная чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Кочанова заявила, что на чемпионате мира по лёгкой атлетике планирует болеть за австралийских спортсменок Элеанор Паттерсон и Николу Олислагерс. Легкоатлетки поборются за медали наравне с украинкой Ярославой Магучих.

«Я обязательно буду смотреть чемпионат мира. И, может быть, даже комментировать. Вот такой спойлер выдаю.

Буду болеть за Элеанор Паттерсон из Австралии и за её соотечественницу Николу Олислагерс. Они мои фавориты. Очень хочется, чтобы Лена Куличенко (с 2023 года бывшая россиянка представляет Кипр. – Прим. «Чемпионата») хорошо выступила», – приводит слова Кочановой ТАСС.

Австралийке Олислагерс с прыжком на 2,04 м принадлежит лучший результат сезона в мире. Её соотечественница Элеонор Паттерсон занимает седьмое место в мировом рейтинге с высотой прыжка 1,99 м. Ещё одна претендентка на медаль украинка Ярослава Магучих является олимпийской чемпионкой (2024).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит в Японии с 13 по 21 сентября. В последний день соревнований девушки разыграют медали в прыжках в высоту.

