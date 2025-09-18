Скидки
Кешорн Уолкотт завоевал золото ЧМ-2025 по лёгкой атлетике в метании копья

Кешорн Уолкотт
Олимпийский чемпион 2012 года Кешорн Уолкотт из Тринидада и Тобаго стал победителем чемпионата мира — 2025 в Токио в метании копья. Он отправил снаряд на отметку 88,16 м. Это первая награда ЧМ в карьере 32-летнего спортсмена. Отметим, что примерно через час после начала соревнований в столице Японии пошёл дождь.

Второе место завоевал представитель Гренады Андерсон Питерс (87,38 м), а тройку сильнейших замкнул американец Кёртис Томпсон (86,67). Чемпион ОИ-2020 индиец Нирадж Чопра занял восьмое место (84,03), а действующий олимпийский чемпион пакистанец Аршад Надим стал только 10-м (82,75).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Метания
Мужчины. Метание копья. Финал
18 сентября 2025, четверг. 13:27 МСК
Окончено
1
Кешорн Уолкотт
Тринидад и Тобаго
88.16
2
Андерсон Питерс
Гренада
87.38
3
Кёртис Томпсон
США
86.67

Ранее 20-летний итальянский легкоатлет Маттия Фурлани завоевал золото чемпионата мира — 2025 по прыжкам в длину. Он показал результат 8,39 м.

«Отдаю ей должное». Американская легкоатлетка Кэти Мун — о результатах Полины Кнороз
