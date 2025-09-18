Ноа Лайлз с лучшим результатом сезона в мире вышел в финал ЧМ-2025 на 200 м

Американский легкоатлет олимпийский чемпион Ноа Лайлз вышел в финал на дистанции 200 м, показав лучший результат сезона в мире. В 1/2 финала он преодолел спринтерскую дистанцию за 19,51 секунды.

Со вторым временем в решающую стадию вышел ямаец Брайан Левелл (19,78 секунды), а третий результат у представителя США Кеннета Беднарека (19,88). Олимпийский чемпион на этой дистанции Летсиль Тебого из Ботсваны стал четвёртым (19,95).

Финал на 200 м у мужчин пройдёт завтра, 19 сентября. Начало — в 16:06 по московскому времени.

Ранее определился чемпион мира среди метателей копья. Им стал Кешорн Уолкотт из Тринидада и Тобаго, который отправил снаряд на отметку 88,16 м. Это первая награда ЧМ в карьере 32-летнего спортсмена.